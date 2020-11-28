Son Dakika | İkinci kez koronavirüse yakalanan ve yoğun bakıma alınan Yılmaz Vural'ın ailesinden yeni açıklama!
Sevilen teknik direktör Yılmaz Vural yeniden koronavirüse yakalandı ve yoğun bakıma alınmasının ardından entübe edildi. Deneyimli teknik adam Haziran ayında da kovid-19'a yakalanmış ve tedavisinin ardından testleri negatife dönmüştü. Yılmaz Vural'ın ailesinden yeni bir açıklama geldi.
Türk futbolunun sevilen teknik direktörü Yılmaz Vural, yeniden koronavirüse yakalandı ve hastaneye kaldırılmıştı. Özel bir hastanede yoğun bakıma alınan deneyimli çalıştırıcı, koronavirüs tedavisi prosedürleri kapsamında entübe edilmişti.
DOKTORUNDAN AÇIKLAMA
Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve yoğun bakıma alınan Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu'nun açıklamasında, "19 Kasım'da Kovid-19 tanısı alarak tedavisine başlanan Yılmaz Vural, ayaktan takip edilmekteyken nefes darlığı gelişmesi nedeniyle, 24 Kasım'da hastanemize yatırılmıştır. Hastanın oksijen ihtiyacının artması üzerine, bugün (27 Kasım) öğle saatlerinde yoğun bakım ünitesine alınarak ventilatör altında takibi devam etmektedir. Hastanın durumu ciddiyetini korumakta olup gelişmeler ailenin izniyle paylaşılacaktır." ifadeleri yer aldı.
AİLESİNDEN YENİ AÇIKLAMA
Yılmaz Vural'ın ailesinden, deneyimli teknik adamın son durumuna ilişkin Cumartesi günü saat 15:35'te yeni bir açıklama geldi:
"Babamız Yılmaz Vural'ın kan değerleri bugün daha iyi durumda ve tedavisi yoğun bakımda devam ediyor."
67 yaşındaki tecrübeli teknik adam, daha önce Haziran ayında koronavirüse yakalanmış ve devamındaki tedavi sürecinin ardından testleri negatife dönmesiyle sağlığına kavuşmuştu.
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