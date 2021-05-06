Son Dakika: Iker Casillas korkuttu! Kalp krizinden 2 yıl sonra yeniden hastaneye kaldırıldı...

Spor Arena Dış Haberler - 2019 yılında Porto antrenmanında kalp krizi geçiren Iker Casillas'ın geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla padel tenis oynarken tekrar rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

El Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; 39 yaşındaki eski eldiven, 28 Nisan'da arkadaşlarıyla padel tenis oynarken göğsünde ağrı hissetti. Kalp ritminin normalden daha hızlı olduğunu arkadaşlarına söyleyen Casillas, apar topar hastaneye kaldırıldı.

Pozuelo de Alarcon'da bulunan Quironsalud Madrid Üniversitesi hastanesinin acil servisinde tedavi altına alınan ve daha sonra taburcu edilen İspanyol efsanenin sağlık durumunun iyi olduğu ancak bahsi geçen göğüs ağrısına neyin sebebiyet verdiğinin henüz tespit edilemediği kaydedildi.

2019'DA NE OLMUŞTU?

Iker Casillas, 2019 yılında Porto antrenmanında geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılmış ve kritik bir operasyon geçirmişti. Porto'daki CUF Hastanesinde 6 gün gözetim altında tutulan Casillas, kalple ilgili sağlık sorununun çözülmesinin ardından doktorlarının verdiği onayla taburcu edilmişti.

İspanyol eldiven, rahatsızlığından bir süre sonra yaptığı açıklamayla sağlık sorunları sebebiyle aktif futbol hayatını noktaladığını duyurarak emekli olmuştu.

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