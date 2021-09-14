Son Dakika: Igor Tudor'un yeni takımı belli oluyor! Sezon sonuna kadar...

Spor Arena Dış Haber - Sezon başında Serie A ekibi Verona'nın başına geçen ancak ligde oynadığı ilk 3 maçta puan alamayan teknik direktör Eusebio Di Francesco'nun görevine son verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hellas Verona, Eusebio Di Francesco'yu A Takım teknik direktörlüğü görevinden aldığını duyuruyor. Di Francesco ve ekibine teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Eski Galatasaraylı Koray Günter ve milli oyuncu Mert Çetin'in formasını giydiği Verona, Di Francesco sonrası yeni hocasını buldu.

Sky Sports Italia'nın haberine göre Serie A ekibi, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'u göreve getirmek için anlaşmaya vardı. Juventus ile olan sözleşmesini yakın zamanda fesheden Tudor'un Verona ile 1 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Hırvat teknik adam son olarak, Andrea Pirlo'nun Juventus'ta yardımcılığını yapmıştı.