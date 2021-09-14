Son Dakika: Igor Tudor'un yeni takımı belli oldu! Sezon sonuna kadar...
Son dakika haberi... Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'ı çalıştıran ve son olarak Juventus'ta Pirlo'nun yardımcılığını yapan Igor Tudor, Serie A ekibiyle sözleşme imzaladı.
Spor Arena Dış Haber - Sezon başında Serie A ekibi Verona'nın başına geçen ancak ligde oynadığı ilk 3 maçta puan alamayan teknik direktör Eusebio Di Francesco'nun görevine son verildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Hellas Verona, Eusebio Di Francesco'yu A Takım teknik direktörlüğü görevinden aldığını duyuruyor. Di Francesco ve ekibine teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Eski Galatasaraylı Koray Günter ve milli oyuncu Mert Çetin'in formasını giydiği Verona, Di Francesco sonrası yeni hocasını buldu.
Verona, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'u göreve getirmek için anlaşmaya vardı.
İtalyan kulübü, Igor Tudor'la 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Hırvat teknik adam son olarak, Andrea Pirlo'nun Juventus'ta yardımcılığını yapmıştı.