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Son Dakika | Igor Tudor için sürpriz karar! Juventus...
Son olarak Hırvatistan ekibi Hajduk Split'i çalıştıran Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un Juventus'ta göreve gelen Andrea Pirlo'nun yardımcısı olacağı iddia edildi.
Spor Arena Dış Haber | Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Sarri'nin ardından Juventus'ta teknik direktörlük görevine getirilen Andre Pirlo'nun yardımcılarından birinin Igor Tudor olacak.
Igor Tudor, 1999-2007 yılları arasında Juventus'un sözleşmeli futbolcusuydu.
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