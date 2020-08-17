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Futbol
Haber Giriş: 17.08.2020 - 12:59,Son Güncelleme:

Son Dakika | Igor Tudor için sürpriz karar! Juventus...

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Son olarak Hırvatistan ekibi Hajduk Split'i çalıştıran Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un Juventus'ta göreve gelen Andrea Pirlo'nun yardımcısı olacağı iddia edildi.

Spor Arena Dış Haber | Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Sarri'nin ardından Juventus'ta teknik direktörlük görevine getirilen Andre Pirlo'nun yardımcılarından birinin Igor Tudor olacak.

Igor Tudor, 1999-2007 yılları arasında Juventus'un sözleşmeli futbolcusuydu.

Son Dakika | Igor Tudor için sürpriz karar Juventus...

Son Dakika | Igor Tudor için sürpriz karar Juventus...

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