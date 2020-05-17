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GeriFutbol Son Dakika | Ibrahimovic için transfer açıklaması! "Milan'da olmayacak"
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Futbol
Haber Giriş: 17.05.2020 - 23:27,Son Güncelleme:

Son Dakika | Ibrahimovic için transfer açıklaması! "Milan'da olmayacak"

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Son Dakika | Ibrahimovic için transfer açıklaması! "Milan'da olmayacak"
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Bologna Teknik Direktörü Sinisa Mihajlovic, Ibrahimovic'in gelecek sezon Milan'da oynamayacağını açıkladı.

Bologna teknik direktörü Sinisa Mihajlovic, Milan'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic için çarpıcı aıklamalarda bulundu.

Sırp basınına konuşan Mihajlovic, "Ibrahimovic birkaç gün önce beni aradı. Yaz aylarında ne yapacağına karar verecek. Kesin olarak Milan'da kalmayacak. Seçenekleri arasında bize gelmesi ya da ülkesine dönmesi kalıyor" ifadelerini kullandı.

Devre arası transfer döneminde Milan'ın yolunu tutan Ibrahimovic, 10 maçta 4 gol attı ve 1 asist yaptı.

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