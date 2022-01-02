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Son dakika: Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı'dan Şota Arveladze kararı! Transferde Diagne gerçeği...

#Acun Ilıcalı#Hull City#Şota Arveladze
Son dakika: Hull Cityyi satın alan Acun Ilıcalıdan Şota Arveladze kararı Transferde Diagne gerçeği...
Tahir KUM

İngiltere Championship ekibi Hull City'yi satın aldığını açıklayan Acun Ilıcalı, teknik direktörlük görevine yakın arkadaşı Şota Arveladze'yi getiriyor. Öte yandan Ilıcalı'nın Galatasaray'dan Diagne'yi transfer etmek istediği ancak sakatlık sonrası vazgeçtiği öğrenildi.

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Acun Ilıcalı'nın satın aldığı İngiltere Championship ekibi Hull City'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Şota Arveladze'ye bu görevi verecek.

Oturum ve çalışma izni konusunda resmi işlemlerde sorun çıkmaması halinde Hull City'nin yeni teknik direktörü Şota Arveladze olacak.

48 yaşındaki Arveladze son olarak Özbekistan takımı Pakhtakor Tashkent'i çalıştırmıştı.

DIAGNE SAKATLANINCA TRANSFERDEN VAZGEÇİLDİ

Öte yandan Acun Ilıcalı'nın Hull City'ye Galatasaray'dan Mbaye Diagne'yi transfer etmeyi düşündüğü ancak Senegalli golcünün sakatlanmasından sonra bu düşüncesinden vazgeçtiği ortaya çıktı.

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