Son dakika: Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı'dan Şota Arveladze kararı! Transferde Diagne gerçeği...

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı İngiltere Championship ekibi Hull City'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Şota Arveladze'ye bu görevi verecek.
Oturum ve çalışma izni konusunda resmi işlemlerde sorun çıkmaması halinde Hull City'nin yeni teknik direktörü Şota Arveladze olacak.
48 yaşındaki Arveladze son olarak Özbekistan takımı Pakhtakor Tashkent'i çalıştırmıştı.
DIAGNE SAKATLANINCA TRANSFERDEN VAZGEÇİLDİ
Öte yandan Acun Ilıcalı'nın Hull City'ye Galatasaray'dan Mbaye Diagne'yi transfer etmeyi düşündüğü ancak Senegalli golcünün sakatlanmasından sonra bu düşüncesinden vazgeçtiği ortaya çıktı.