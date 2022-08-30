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Son dakika: Hull City'nin sahibi Ilıcalı, Dimitris Pelkas'ı açıklayıp bir de transfer müjdesi verdi

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#Transfer#Fenerbahçe#Dimitris Pelkas
Son dakika: Hull Citynin sahibi Ilıcalı, Dimitris Pelkası açıklayıp bir de transfer müjdesi verdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2022 19:52

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den Dimitris Pelkas'ı transfer ettiklerini açıkladı.

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City, Fenerbahçe'den Dimitris Pelkas'ın kadrosuna kattı.

Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar sözleşmesi olan Dimitris Pelkas, 1 yıllığına kiralık olarak Hull City'nin formasını giyecek.

Sarı lacivertlilerden daha önce Allahyar Sayyadmanesh ve Ozan Tufan’ı kadrosuna katan İngiliz ekibi, Pelkas'ı da alarak üçüncü transferini gerçekleştirdi.

"TARAFTARLARIMIZA SÜRPRİZ BİR TRANSFERİMİZ DAHA OLABİLİR"

Transfere ilişkin olarak konuşan kulübün sahibi Acun Ilıcalı, "Son transferlerimizi yapmak için hala çalışıyoruz. Dimitris Pelkas bugün QPR maçında benimle birlikte olacak. Dimitris Pelkas'ın pazar günü Sheffield United'a karşı oynamasını bekliyorum. Taraftarlarımıza sürpriz bir transferimiz daha olabilir." dedi.

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"BUNU HİSSETTİKLERİ İÇİN MUTLUYUM"

Taraftarların "En iyi transfer dönemi" sözlerine de değinen Acun Ilıcalı, "Bunu okudum ve aynı fikirde olduğumu söylemeliyim. Bunu hissettikleri için mutluyum" şeklinde konuştu

2.2 milyon Euro’ya PAOK’tan Fenerbahçe’ye transfer olan Dimitris Pelkas, sarı lacivertli forma ile çıktığı 67 maçta 13 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Dimitris Pelkas transferinden 3.5 milyon Euro kazanacağı kaydediliyor.

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ŞOTA ARVELADZE TRANSFERİ DUYURMUŞTU

Championship ekibi Hull City'nin Teknik Direktörü Şota Arveladze, Coventry maçı sonrası transfere ilişkin konuşurken Fenerbahçe'den Dimitris Pelkas'ın takıma katılacağını açıklamıştı.

Takıma 72 saat içinde iki transferin katılacağını söyleyen Şota Arveladze, bu isimlerden birinin Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Dimitris Pelkas olduğunu kaydetmişti.

Diğer transferin ise hücum oyuncusu olduğunu belirten Şota Arveladze, "72 saat içinde aramıza katılacak oyuncular var. Bu isimlerden biri Dimitris Pelkas. Evet, Pelkas'ı bekliyorum ama diğer Transfer için bir şey söyleyemem. Ancak kanatlarda ve forvette forma giyebilecek biri olacak" ifadelerini kullanmıştı.

GEÇEN SEZON BEKLENİLENİN UZAĞINDA KALDI

Dimitrios Pelkas, Fenerbahçe formasıyla geçtiğimiz sezon 33 resmi maçın 13'ünde ilk 11'de yer aldı.

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28 yaşındaki orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 5 golle takımına katkıda bulundu.

Fenerbahçe ile toplamda 67 maça çıkan Pelkas, 13 gol attı.

Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan tecrübeli futbolcu 26 kez Yunan Milli Takım forması giydi.

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#Transfer#Fenerbahçe#Dimitris Pelkas

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