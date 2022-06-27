Son dakika: Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Jean Michael Seri'nin transferini açıkladı

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İngiliz ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Jean Michael Seri'yle anlaştıklarını açıkladı.

Hull Live'de konuşan Ilıcalı, Seri ile anlaştıklarını belirtirken, "Seri muhtemelen Hull City forması giyecek. İstanbul'da onunla birlikteydim ve futboluna hayran olduktan sonra karakterine de hayran oldum. Orkestramızın şefi olacak ve bize büyük faydası dokunacak" açıklamasını yaptı.

Bir dönem sarı kırmızılı formayı da giyen Jean Michael Seri, geçtiğimiz sezon Championship'te Fulham formasıyla 34 maça çıkarken 1 gol ve 6 asistlik katkı yaptı.

Hull City, Fenerbahçe'den milli oyuncu Ozan Tufan'ı kadrosuna katmıştı.