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Son dakika: Hull City'den Ozan Tufan hamlesi! | Transfer haberi

#Transfer#Fenerbahçe#Hull City
Son dakika: Hull Cityden Ozan Tufan hamlesi | Transfer haberi

İngiliz basınında çıkan habere göre, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ozan Tufan'ı kadrosuna katmaya yaklaştı.

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Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City, gelecek sezonda Premier Lig'e çıkmak için güçlü bir kadro oluşturmak için çalışmalarını sürdürürken Ozan Tufan'ı kadrosuna katmak istiyor.

İngiliz basınından Hull Live'de yer alan habere göre, İngiliz ekibi, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ı transfer etmeye yakın.

Sarı lacivertlilerde Jorge Jesus'un takımın başına geçmesine rağmen kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyan 27 yaşındaki orta sahanın transferi için bir süredir görüşmelerin gerçekleştirildiği ve aşama kaydedildiği iddia edildi.

Geçtiğimiz sezon başında Premier Lig'den Watford'a kiralanan ve sezon ortasında takıma döndükten sonra kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ı, Medipol Başakşehir'in de transfer etmek istediği iddia edildi.

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Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ozan Tufan, bu sezon Fenerbahçe ve Watford'da toplamda 18 maçta görev aldı.

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#Transfer#Fenerbahçe#Hull City

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