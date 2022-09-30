Son dakika: Hull City'de Şota Arveladze ile yollar ayrıldı! Acun Ilıcalı'dan açıklama...

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Acun Ilıcalı'nın kulübü Hull City, Gürcü teknik direktör Şota Arveladze ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada Şota Arveladze'nin yanı sıra yardımcısı Peter van der Veen'in de takımdan ayrıldığı, Andy Dawson'ın geçici teknik direktör olacağı ifade edildi.

Kulüp sahibi Acun Ilıcalı, Şota Arveladze ile yolların ayrılmasıyla ilgili; "Milli arada Şota ile takımın durumu ve geleceği ile ilgili bazı görüşmeler yaptık. Bu görüşmeler devam ettikçe görüşlerimizin uyuşmadığı ortaya çıktı ve yollarımızı ayırma kararı aldık. Şota'ya ve Peter'a teşekkür ediyorum ve gelecek için başarılar diliyorum. Şimdi geçici teknik direktör Andy'yi destekleyeceğiz ve yeni teknik direktör için en iyi seçeneklere bakacağız." ifadelerini kullandı.

SON 6 MAÇTA 5 MAĞLUBİYET

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Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Hull City, Championship'te sezona iyi başlasa da son 6 maçta 5 mağlubiyet aldı. Gürcü teknik adam bu süreçte taraftarın da tepkisini çekmişti.