Son Dakika: Hull City'de Liam Rosenior resmen açıklandı!

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, teknik direktör Liam Rosenior ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını resmen duyurdu.

yapılan açıklamada geçici antrenör Andy Dawson'a teşekkür edilirken takımın teknik kadrosunda yer alacağı ifade edildi.

LIAM ROSENIOR KİMDİR?

Futbolculuk kariyerinde 2010-2015 yılları arası Hull City forması giyen savunmacı, 161 maça çıktı. 38 yaşındaki Rosenior, emekli olduktan sonra 2018'de Brighton & Hove Albion'da ilk teknik direktörlük görevine soyundu. Rosenior, 23 yaş altı takımında yardımcı antrenör olarak çalıştı.

Daha sonra 2019'da katıldığı Derby County'de Phillip Cocu'nun ekibinde yer alan Rosenior, Ocak 2021'de Wayne Rooney teknik kadrosuna dahil oldu. Rooney'nin ayrılmasının ardından, geçici olarak görevi üstlenen genç teknik adam 12 maçta 7 yedi galibiyet çıkardı.

We are delighted to announce the appointment of Liam Rosenior as the club's new head coach on a two-and-a-half-year deal.



Welcome home, Liam! 🤝#hcafc