Son Dakika: Hull City'de Allahyar Sayyadmanesh için geri sayım! Evrakları tamam, bugün imzalıyor...

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Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'in satışı için Acun Ilıcalı’nın satın aldığı Hull City ile anlaşma sağlamıştı.

İngiltere’ye giden Allahyar, yeni takımının Swansea’yi 2-0 mağlup ettiği mücadeleyi tribünden izlemişti.

Fanatik'te yer alan habere göre; tüm evrak işleri tamamlanan 20 yaşındaki futbolcunun transferinin bugün resmen açıklanacağı öğrenildi.

Fenerbahçe, 2019’da 750 bin Euro bonservis bedeli ödediği Allahyar’ın transferinden 4.5 milyon Euro kazanacak ve sonraki satıştan yüzde 50 pay alacak.