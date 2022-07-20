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Son Dakika: Hull City, Doğuk Sinik'in transferini açıkladı!

#Transfer#Doğukan Sinik#Hull City
Son Dakika: Hull City, Doğuk Sinikin transferini açıkladı

Championship ekiplerinden Hull City, Fraport TAV Antalyaspor’dan Doğukan Sinik'i kadrosuna kattığını açıkladı.

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Antalyaspor'dan Doğukan Sinik'i transfer ettiğini resmen duyurdu.

Milli futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıklandı.

DOĞUKAN SİNİK'İN KARİYERİ

Doğukan Sinik, Fraport TAV Antalyaspor’un alt yapısından yetişirken, ilk profesyonel maçına 2014-2015 sezonunda Spor Toto 1. Lig’deyken çıktı. Henüz 16 yaşındayken dönemin teknik direktörü Yusuf Şimşek tarafından 3-1 kaybedilen Elazığspor maçının ikinci yarısında oyuna alınan, o tarihten sonra dönem dönem lig maçlarında oynayan Doğukan Sinik, 2017-2018 sezonunda Kemerspor 2003 takımına kiralandı.

Kemerspor 2003 formasıyla sezonu toplamda 31 maçla tamamlarken 2 gollük katkı veren Sinik, sonraki sezon Antalyaspor kadrosuna dahil oldu. O tarihten sonra kırmızı beyazlı formayla inişli çıkışlı performans ortaya koyan Sinik, geçen sezon Futbol sorumlusu Nuri Şahin’in takımın başına geçmesiyle istikrarını artırarak, kariyerinde ilk kez A Milli Takım kadrosuna davet aldı.

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İLK KEZ A MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYDİ

Geçen sezon Antalyaspor formasıyla toplamda 35 maça çıkan Doğukan Sinik, 3 kez ağları sarstı. Sinik, etkili performansına tamamı ligde olmak üzere 7 de asist ekledi. Genç oyuncu Türkiye A Milli takım formasıyla İtalya’ya karşı oynanan dostluk maçı ve Uluslar Ligi’nde oynanan 4 maçta sahaya çıktı. Sinik, bu maçlarda kariyerinde ilk kez milli takım formasıyla gol sevinci yaşarken Litvanya ile oynanan maçta 2 kez fileleri sarsma başarısı gösterdi.

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'BÖYLE BİR HAYALİM VARDI'

Geçtiğimiz günlerde transferiyle ilgili DHA'ya konuşan Doğukan, şu ifadeleri kullanmıştı:

Her zaman böyle bir hayalim vardı. Hem Antalyalı olarak hem de Antalyaspor’u temsil etmek, kendi kariyerim için neler yapabileceğimi görmek Avrupa seviyesinde çok istediğim bir şeydi. Bunun için çok mutluyum. En önemli hedeflerimden birine de başlamış oldum. İnşallah da devamı gelecek

’KALBİM, GÖNLÜM HER ZAMAN ONLARLA OLACAK’

Nuri Şahin hocamız olsun çok iyi bir ekibi var. Benim bu çıkışımda da kendisi çok büyük pay sahibi. Her şeyden önce çok sevdiğim bir ağabeyim. Her zaman başarıların ve güzel anıların onlarla olmasını istiyorum. Çok da başarılı olacaklarına, bu sezon çok daha güzel olacağına inanıyorum. Kalbim de, gönlüm de her zaman onlarla olacak

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#Transfer#Doğukan Sinik#Hull City

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