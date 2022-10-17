Son Dakika: Hull City - Birmingham City maçında görülmemiş direk krizi! Futbolcular ve tribünler şaşkına döndü...

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İngiltere Championship takımlarından Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Birmingham City arasındaki mücadeleye kale direklerinin boyunda yaşanan sorun damga vurdu. MHM Stadium'daki karşılaşma, kale direklerindeki sorun nedeniyle başlatılamadı.

İngiliz futbolunda son dönemde yaşananlar, kalelerin ve kale direklerinin boyutların maçlardan hemen önce eskiye kıyasla daha titizlikle ölçülmesi gerekliliğini doğurdu. Cardiff City'ten Mark Hudson, The DW Stadium'da Wigan Athletic ile oynadıkları maçın ardından bir kalenin üst direğinin daha uzun olduğunu fark ettiklerini açıklamıştı.

İddialarını bir adım ileriye taşıyan Hudson, kale direklerindeki anormalliği müsabakanın hakemi James Bell'e ilettiklerini ancak Bell'in ilgili ölçüm ve araştırmaların yapılmasının yaklaşık iki saat süreceğini söylererek karşılaşmayı oynattığını öne sürmüştü.

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KALE DİREKLERİ UZUN ÇIKTI

Tüm bu yaşananların ardından artan kontroller kapsamında Hull City - Birmingham City müsabakası öncesinde kale direklerinin boyları ölçüldü. Yapılan ölçümler neticesinde bir kalenin direklerinde anormallik tespit edildi.

KESİM SONRASI MAÇ BAŞLADI

Kale direklerinin standartlardan 5 cm daha uzun olduğu tespit edildi. Görevliler hemen saha içine çağırıldı ve kale direklerinin bir kısmı kesilerek prosedürlere uygun boyuta getirildi. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra maç 20 dakika gecikmeli başladı.

Yalnızca kale direkleri kesilmedi. Yerinden sökülen kale direklerinin uygun boyuta inmesi için yapılan kesim işleminin ardından Gol Çizgisi Teknolojisi için de bir dizi düzenlemeler yapıldı.

WIGAN ATHLETIC - CARDIFF CITY MAÇINDA NELER OLDU

Müsabakanın başlama vuruşunda önce kale direklerinde bir anormallik olduğunu hakem yönetimine ileten ancak zaman alacağı yönünde verilen cevap sonrasında oynanan maçta konuk takım Cardiff City, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

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Cardiff City, maç başında şikayetçi olduğu duruma rağmen oynanan karşılaşmada yüksek olduğu iddia edilen kaleye iki gol attı. Karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan konuk takımda özellikle Ryan Wintle'ın golünün normal seviyeden yüksek bir noktadan ağlarla buluştuğu konuşuldu.

HULL CITY YİNE KAYBETTİ

The MKM Stadium'da oynanan mücadeleyi Birmingham 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 14. dakikada penaltıdan Troy Deeney ve 47. dakikada Juninho Bacuna kaydetti. Birmingham'da Troy Deeney, 74. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.

Ligde bir türlü istediği sonuçları alamayan Hull City, oynadığı son 8 maçta sadece 1 kez kazandı ve 7 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Alınan bu sonucun ardından Birmingham puanını 19'a yükseltti. Hull City ise 14 puanda kaldı.

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Hull City'de milli oyuncular Ozan Tufan ve Doğukan Sinik karşılaşmaya 11'de başladı. Ozan Tufan 83'te Doğukan Sinik ise 63. dakikada oyundan çıktı.