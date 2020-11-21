Son Dakika | Hulk transfer teklifini açıkladı! Galatasaray...

Ara transfer sezonunda kadrosuna mutlak bir forvet katmak isteyen Galatasaray'da Hulk harekatı başladı. Gelecek ay Çin'den ayrılacağı bilinen ve serbest oyuncu statüsüne geçecek Brezilyalı golcü, kendisine gelen teklifleri açıkladı.

ESKİ TAKIMLARI ZENIT VE PORTO DA DEVREDE

Aktarılan bilgilere göre Rus kulübü Zenit'in de Hulk'a resmi teklif yaptığı ifade edilirken, Porto'nun da yıldız golcüyü istediği kaydedildi.

'ŞÜKÜRLER OLSUN ÜNLÜ BİR ADIM VAR'

Öte yandan Hulk, transferine ilişkin yaptığı konuşmada, "Brezilya, Türkiye, Portekiz, İngiltere, İspanya, İtalya ve Almanya'dan teklifler alıyorum. Çin de benim için bir opsiyon. Her gün yeni transfer teklifleri alıyorum. Şükürler olsun piyasada çok ünlü bir adım var." dedi.

4 TAKIM ÖN PLANA ÇIKIYOR

Bununla beraber Rus basını konu ile ilgili yazdığı haberde Hulk'u en çok isteyen takımların Zenit, Porto, Galatasaray ve Sao Paolo olduğunu okuyucularına aktardı. (Fotomaç)

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