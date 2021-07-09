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Futbol
Haber Giriş: 09.07.2021 - 11:48 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Hugo Rodallega resmen EC Bahia'da!

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Son Dakika: Hugo Rodallega resmen EC Bahia'da!

Brezilya ekibi EC Bahia, Yukatel Denizlispor'dan ayrılan Hugo Rodallega ile anlaştığını resmen açıkladı.

Yukatel Denizlispor ile yollarını ayıran Hugo Rodallega, Türkiye'de geçirdiği 6 sezonun ardından Brezilya ekibi EC Bahia'ya transfer oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Kolombiyalı deneyimli futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

6 YILDA 69 GOL 11 ASİST

Tam 6 yıl süren Süper Lig kariyerinde sırasıyla Akhisar Belediyespor, Trabzonspor ve Denizlispor formaları giyen Hugo Rodallega, 190 resmi maça 69 gol ve 11 asist sığdırmayı başarmıştı.

TRANSFERİN GÖZDESİ OLMUŞTU

Yukatel Denizlispor'un küme düşmesinin ardından tecrübeli golcünün ismi Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Hes Kablo Kayserispor, BB Erzurumspor, Manisa FK ve Yılport Samsunspor gibi takımlarla anılmıştı.

Son Dakika: Hugo Rodallega resmen EC Bahiada

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