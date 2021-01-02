Son Dakika | Denizlispor'da Hugo Rodallega hastaneye kaldırıldı!

Süper Lig 16. hafta mücadelesinde Demir Grup Sivasspor ile Denizlispor karşı karşıya geldi.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 68. dakikasında korkutan bir sakatlık yaşandı. Denizlispor forması giyen Hugo Rodallega, Sivassporlu rakibi Aaron Appindangoye ile kafa kafaya çarpıştıktan sonra oyuna devam edemedi ve ambulansla hastaneye götürüldü.

Tomografisi çekilen tecrübeli oyuncunun herhangi bir sıkıntısının olmadığı, bilincinin açık olduğu ve sadece kaşının açıldığı belirtildi.

KAZANAN ÇIKMADI

Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Uzatma dakikalarında Denizlispor'un attığı golle mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Sivasspor'un gollerini 26. dakikada Max Gradel ve 45+2'de Fajr attı. Denizlispor'un golleri ise 17. dakikada Hugo Rodallega ve 90+3'te Mesanovic'ten geldi.

Sivasspor'un Denizlispor karşısında 20. dakikada Yatabare ile attığı gol, VAR'da incelendi. Gol iptal edilirken penaltı kararı geldi. Hakem golü iptal ederek golden önce elle oynama gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Max Gradel 26. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Bu sonucun ardından Sivasspor 18, Denizlispor 13 puana yükseldi.