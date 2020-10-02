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Haber Giriş: 02.10.2020 - 11:52 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Honda, Formula 1'den çekilme kararı aldı! Red Bull ve Alpha Tauri çekilecek mi?

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Son Dakika | Honda, Formula 1'den çekilme kararı aldı! Red Bull ve Alpha Tauri çekilecek mi?
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Honda yaptığı açıklama ile 2021 sezonunun sonunda Formula 1'den çekileceğini duyurdu.

Son 5 yıldır Formula 1 organizasyonunda motor tedarikçisi olan Honda, 2021 sezonunun ardından F1'den ayrılacağını resmi olarak duyurdu

Yapılan açıklama, “Araştırma ve geliştirme alanındaki kurumsal kaynakları yakıt hücreli ve elektrikli araçlar dahil olmak üzere geliştireceğimiz otomobillerde kullanmamız gerekiyor.” ifadeleri yer aldı. Red Bull ise, başarıların 2021 sonuna dek devam edeceğini, bu süre zarfına kadar çalışmaların süreceğini kaydetti.

Red Bull ve AlphaTauri, Honda'nın ayrılmasının ardından Formula 1'den çekilmeyeceğini açıkladı.

 

 

Son Dakika | Honda, Formula 1den çekilme kararı aldı Red Bull ve Alpha Tauri çekilecek mi

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