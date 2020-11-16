Son Dakika | Hollywood yıldızı Ryan Reynolds, futbol kulübü satın aldı!

Hollywood'un ünlü oyuncuları Ryan Reynolds ve Rob McElhenney, Galler'de bulunan Wrexham'ı satın aldı.

İngiltere Uluslar Ligi'nde (5. Lig) bulunan takımın yeni sahiplerinin Ryan Reynolds ve Rob McElhenney olduğu açıklandı.

Ryan Reynolds, yaptığı açıklamada ''Bu takım tarihin en eski 3. takımı. Hep birlikte Wrexham'ı güçlü bir takım yapacağız.'' sözlerini kullandı.

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