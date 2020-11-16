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GeriFutbol Son Dakika | Hollywood yıldızı Ryan Reynolds, futbol kulübü satın aldı!
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Haber Giriş: 16.11.2020 - 17:22 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Hollywood yıldızı Ryan Reynolds, futbol kulübü satın aldı!

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Son Dakika | Hollywood yıldızı Ryan Reynolds, futbol kulübü satın aldı!
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Hollywood yıldızları Ryan Reynolds ve Rob McElhenney, İngiltere alt liglerinde mücadele eden Wrexham takımının yeni sahipleri oldu.

Hollywood'un ünlü oyuncuları Ryan Reynolds ve Rob McElhenney, Galler'de bulunan Wrexham'ı satın aldı.

İngiltere Uluslar Ligi'nde (5. Lig) bulunan takımın yeni sahiplerinin Ryan Reynolds ve Rob McElhenney olduğu açıklandı.

Ryan Reynolds, yaptığı açıklamada ''Bu takım tarihin en eski 3. takımı. Hep birlikte Wrexham'ı güçlü bir takım yapacağız.'' sözlerini kullandı.

Son Dakika | Hollywood yıldızı Ryan Reynolds, futbol kulübü satın aldı

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