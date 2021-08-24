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Futbol
Haber Giriş: 24.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Hollandalı Denswil, Trabzonspor'a kiralık olarak geliyor - Transfer haberleri

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Son Dakika: Hollandalı Denswil, Trabzonspor'a kiralık olarak geliyor - Transfer haberleri

Uzun süredir sol stoper arayan Trabzonspor, Bologna’da forma giyen Hollandalı Stefano Denswil ile anlaştı.

Aynı zamanda sol bek de oynayabilen 28 yaşındaki futbolcu, 1 yıllığına kiralanacak. Denswil’in hafta içinde içinde Trabzon’a gelmesi bekleniyor.

BOLOGNA 6 MiLYON EURO’YA ALDI

4 yıl Ajax’ta oynadıktan sonra 2015’te 1.2 milyon Euro’ya FC Brugge’e transfer olan Denswil, 2019’da da 6 milyon Euro’ya Bologna’ya satıldı.

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Denswil, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında FC Brugge’ye kiralandı. Öte yandan Vitor Hugo’nun, ailevi sorunları nedeniyle Trabzonspor’dan ayrılmak istediği iddia edildi.

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Son Dakika: Hollandalı Denswil, Trabzonspora kiralık olarak geliyor - Transfer haberleri

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