Son Dakika: Hollanda'da Frank De Boer dönemi sona erdi!

Spor Arena Dış Haberler - Hollanda Futbol Federasyonu, Frank De Boer ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Federasyon, EURO 2020'de C Grubu'nu lider tamamlamasına rağmen Son 16 Turu'nda Çek Cumhuriyeti'ne 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden milli takımda faturayı teknik direktör Frank De Boer'a kesti. Hollandalı çalıştırıcıyla masaya oturan Hollanda Futbol Federasyonu, yeni sözleşme imzalamama kararı aldı.

SÖZLEŞMESİNDE ÇEYREK FİNAL ŞARTI VARMIŞ

Federasyondan yapılan açıklamada, "Frank de Boer ve menajeri Guido Albers ile yapılan görüşmeler neticesinde yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Frank de Boer, milli takımdaki görevine devam etmek istemediğini iletti. Ayrıca sözleşme gereği çeyrek finale ulaşılması gerekiyordu. Bu doğrultuda kontrat yenilenmeyecek." denildi.

"HEDEFİMİZE ULAŞAMADIK"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Frank De Boer ise, "Milli takım antrenörü olarak görevime devam etmeme kararı aldım. Şu aşikar ki, hedefimize ulaşamadık. 2020 yılında milli takımın başına geçtiğimde gurur duymuş ve yeni görevimi bir meydan okuma olarak görmüştüm. Ayrıca göreve gelir gelmez üzerimde oluşacak baskının da farkındaydım. Ancak an itibariyle baskı çok arttı ve Dünya Kupası elemelerinde boy göstermek üzereyken hem benim için hem de takım için sağlıklı bir durum oluşmadı. Taraftarlar ve oyuncularım başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum." dedi.