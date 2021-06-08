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EURO2020
AA
Haber Giriş: 08.06.2021 - 13:51 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Hollanda'da Donny van de Beek, Euro 2020 kadrosundan çıkartıldı

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Son Dakika: Hollanda'da Donny van de Beek, Euro 2020 kadrosundan çıkartıldı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek Hollanda'da Donny van de Beek, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Hollanda Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Manchester United'da forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun şampiyonada görev alamayacağı belirtildi.

Teknik direktör Frank de Boer'un Van de Beek'in yerine başka bir ismi kadroya dahil etmeyeceği de aktarıldı.

Hollanda, EURO 2020'de C Grubu'nda Avusturya, Ukrayna ve Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

Son Dakika: Hollandada Donny van de Beek, Euro 2020 kadrosundan çıkartıldı

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