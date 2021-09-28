Son Dakika: Hollanda'da Beşiktaş'ı bekleyen tehlike! Dortmund sonrası işler tersine döndü...

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Spor Arena Detay - Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında bu akşam Hollanda'nın Ajax ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'daki karşılaşma TSİ 19.45'de başlayacak.

Mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek. Maçta, Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yardımcı hakem olarak görev alırken, dördüncü hakem ise Jeremie Pignard olacak.

Siyah beyazlı ekip, C Grubu'ndaki ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a evinde 2-1 mağlup olmuştu. Ajax ise deplasmanda Portekiz'in Sporting Lizbon'u 5-1 devirmişti.

HOLLANDA'DA BEŞİKTAŞ'I BEKLEYEN TEHLİKE: ŞUT BOMBADIRMANI

Temsilcimiz Beşiktaş, bu akşam Avrupa'nın son dönemdeki en şutör takımlarından biriyle kozlarını paylaşacak. Hollanda ekibinin bu sezonki şut performansını sizler için mercek altına aldık.

Bu sezon yerel ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde 8 resmi müsabakaya çıkan Ajax, rakip kaleye tam 163 şut gönderdi. Bu 163 şutun 66'sında isabet bulan Hollanda temsilcisi, toplamda 33 gol sevinci yaşadı.

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Söz konusu periyotta maç başına 20.3 gibi yüksek bir şut ortalaması yakalayan Ajax, son 3 resmi maçında 20 şut barajını geçti. Ligde 9-0 kazandığı Cambuur maçında 21 şut atan Ajax, 5-0 yendiği Fortuna Sittard'a 25, 3-0 devirdiği Groningen'e ise 23 şut çekti.

Maç başına 20.3 şut ortalaması olan Ajax, bu süreçte maç başına 8.25 isabetli şut ortalaması yakaladı. Hollanda ekibi, son üç maçında toplam 29 isabetli şut çekti. Cambuur kalesine 11 isabetli şut çeken Ajax, Fortuna Sittard ve Groningen maçlarında ise 9'ar kez çerçeveyi buldu.

Genel toplamda rakip kaleye çektiği şutların %40.5'inde isabet bulan Ajax, şut başına 0.20, isabetli şut başına ise 0.50'lik gol istatistiğine sahip. Hollanda temsilcisinin gol sevinci yaşadığı şutların ortalama kaleye uzaklığı ise 12.9 metre.

BEŞİKTAŞ KALESİNE NE KADAR ŞUT ÇEKTİRİYOR?

Temsilcimiz Beşiktaş ise bu sezon 8 maçta kalesinde toplam 76 şut gördü. Siyah beyazlı ekip, kalesini bulan 23 şutta toplamda 9 kez gol yedi. Rakip takımların Beşiktaş kalesine çektiği şutların %30'ü kaleyi buluyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Borussia Dortmund maçında ve ligdeki son 3 mücadelede kalesine 10 şut attırma barajını geçen Beşiktaş, Alman temsilcisine 14 şut şansı verirken Antalyaspor ve Adana Demirspor'dan 11, Altay'dan ise 10 şut gördü. Siyah beyazlı ekibe bahsi geçen 4 resmi müsabakada maç başına 11.5 şut çekildi. Beşiktaş bu sezon şut başına 0.12, isabetli şut başına ise 0.39 gol yeme istatistiğine sahip.

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BORUSSIA DORTMUND ORTALAMANIN ÜZERİNE ÇIKTI

Borussia Dortmund maçında kalesinde 7 isabetli şut gören Beşiktaş, bu sezon kalesine en fazla isabetli şut gelen mücadeleyi oynamıştı. Aynı zamanda Alman temsilcisi ise bu sezon en fazla isabetli şut çektiği karşılaşmayı oynamıştı. Sezon ortalaması 6.1 isabetli şut olan Borussia Dortmund, Beşiktaş kalesine 7 isabetli şut göndererek sezon ortalamasının üstünde bir performans sergilemişti. Beşiktaş ise sezon ortalamasında rakiplerine 2.8 isabetli şut şansı verirken Borussia Dortmund karşısında bu rakam 7'ye yükselmişti.

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AJAX'IN SEZON ORTALAMASI BEŞİKTAŞ İÇİN REKOR OLABİLİR

Ajax, bu akşam sezon ortalamasında isabetli şut çekmesi durumunda Beşiktaş kalesine 8.25 isabetli şut gönderebilir. Bu rakam, Borussia Dortmund maçından sonra Beşiktaş'ın kalesinde en fazla isabetli şut gördüğü mücadele olabilir.

SAVUNMA KURGUSU DEĞİŞİNCE İŞLER TERSİNE DÖNDÜ

Bu sezon ligin ilk 4 haftasında kalesinde yalnızca 4 isabetli şut gören Beşiktaş, Borussia Dortmund maçının ardından bu alanda aksamaya başladığı. Yaşanan sakatlıklar sebebiyle savunma kurgusu değişen siyah beyazlı ekip, Borussia Dortmund maçından sonra kalesinde daha fazla isabetli şut görmeye başladı.

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Sırasıyla Çaykur Rizespor'un 0, Gaziantep FK'nın 1, Fatih Karagümrük'ün 1, Yeni Malatyaspor'un 2 şut çektiği Beşiktaş'a sonraki dönemde Borussia Dortmund 7, Antalyaspor 5, Adana Demirspor 4, Altay ise 3 isabetli şut çekti.

BEŞİKTAŞ'TA 11 EKSİK VAR

Siyah-beyazlı ekip, Ajax karşısında 11 oyuncusundan yoksun mücadele edecek. Sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Welinton, Atiba Hutchinson, Georges-Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal, Mehmet Topal, Miralem Pjanic ve Cyle Larin ile yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Francisco Montero, Hollanda'da forma giyemeyecek.

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Beşiktaş'ta sakatlığı geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Alex Teixeira ve Necip Uysal da Hollanda'ya götürülmedi. Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'deki Altay maçında forma giyemeyen Michy Batshuayi ile bu karşılaşmada sol el ikinci parmağı kırılan Kenan Karaman ise bu akşamki karşılaşmada teknik direktör Sergen Yalçın'dan görev bekleyecek.

SAVUNMADA SERDAR - N'SAKALA TANDEMİ

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında bu akşam deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktörü Sergen Yalçın, kritik müsabakada savunmada Serdar Taşçı - Fabrice N'Sakala tandemine görev vereceğini söyledi.

Sergen Yalçın, "Serdar Saatçı'nın yanında stoper olarak N'Sakala oynayacak. Josef'i stopere çekince ön libero bölgesi istediğimiz mücadele gücünün altına düşüyor. N'Sakala'yı geçen maç sağ bek oynattık, yarın stoper oynatacağız. İnşallah yakında kendi mevkisinde de oynatma imkanı buluruz." ifadelerini kullandı.

AJAX - BEŞİKTAŞ MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Ajax Muhtemel XI: Pasveer, Timber, Alvarez, Mazraoui, Blind, Martinez, Gravenberch, Tadic, Berghuis, Antony, Haller.

Beşiktaş Muhtemel XI: Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Rıdvan, Josef, Gökhan, Oğuzhan, Salih, Kenan, Batshuayi.

SERDAR SAATÇI KİMDİR?

14 Şubat 2003'te İstanbul Bayrampaşa'da doğan Serdar Saatçı. 2013 yılında Bayrampaşa'da futbola başladı. 1 yıl sonra Beşiktaş altyapısına transfer olan genç stoper, 11 yaşından beri siyah-beyazlı ekipte forma giyen giyiyor.

Serdar, işubat 2020'de Beşiktaş ile profesyonel sözleşme imzaladı. Güçlü fiziği ve hava toplarındaki başarısı ile dikkat çeken Serdar, A takıma yükselmeden önceee Beşiktaş'ın U14, U15, U16, U17, U19 takımlarında forma giydi.

Beşiktaş ile 2023 mayısa kadar sözleşmesi bulunan 18 yaşındaki oyuncu, millî takım formasını ise U15, U16, U17 ve U21'de giydi. Beşiktaş altyapısından yetişen Serdar, 1.90 boyunda ve 90 kg ağırlığında.