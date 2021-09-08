Son Dakika: Hollanda - Türkiye maçı sonrası Şenol Güneş'ten istifa sorusuna yanıt: "Eğer karar alırsam..."

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 6-1'lik tarihi Hollanda yenilgisi sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;

Kötü bir gece, kötü bir maç oldu. Hem skor açısından hem de oyun açısından. Farklı bir skordan sonra 'Şu şöyle olsaydı' demek doğru değil. Seçimlerimiz yanlış oldu, benim için söylüyorum. Oyuncularımız değerli oyuncular. Daha iyi oynayabilirdik ama başaramadık. Farklı skordan şöyle yapsak demek doğru değil.

"15-16 PUAN YAPMALIYDIK"

Seçimlerimiz yanlış oldu. Benim için söylüyorum. Oyuncularım ellerinden geleni yaptılar. Oyuncularımız değerli oyuncular, daha büyük başarılar yakalama şansları olduğunu düşünüyorum. Bugün 15-16 puan yapmamız gerekirken 11 puanda kaldık.

"BUNUN SORUMLUSU BENİM"

Şahsımla yapılan tüm eleştirileri normal karşılıyorum. Bir müsabakayı kaybettik ve herkes üzülüyor. Duyguların dışarıya vurulmasını normal karşıladım ama bu oyuncuları yaralayanlar yanlış yaparlar. Bunun sorumlusu benim. Başarıyı paylaşmakta ülke olarak sıkıntı çekiyoruz.

"ŞEYTANİ DÜZENİ BOZAMADIM"

Yanılıyorsam, hata da benimdir. Bunu oyuncuya yüklemeyi doğru bulmam. Üzgünüm çünkü bu işe başlarken zor şartlarda, herkesin isteğiyle geldim. Ekonomiyle başlayan, duygusal yarışmayla, artık şeytani bir düzen var... Ben buna alet oldum. Düzen ve şeytanlık karışmış. Düzen artık şeytanlık olmuş. İyi sonuçlar alarak şeytani düzeni bozabilirdim ama bozamadım.

"ÜLKEM VE TAKIM İÇİN EN DOĞRU OLANI YAPARIM"

Sorumluluktan kaçmam. Doğru olan şeyler bozulmamalı, şahsımla alakalı değil. Oyunculara da 'İşlerine sahip çıkın' dedim. Benim, onları korumaya ihtiyacım var, onların beni değil. Ben, ülkem ve takım için en doğru olanı yapabileceğimi biliyorum.

İSTİFA AÇIKLAMASI: KARAR ALIRSAM...

Hem yönetime hem bana bağırmalar oldu. Bana bağırmaları normal, tek sorumlu benim. Yönetim ile alakası yok. Seçimleri yapan benim, başarısızlık da benimdir. Kararı saha içinde aldık ama başarılı olamadık. Bundan sonra alacağım karar şu anda alacağım karar değil. Karar alırsam, size açıklarım.

"OYUNCU BASKIDAN SORUMLULUK ALAMIYOR"

Ülke olarak nasıl isterseniz öyle yaparsınız. Sahadaki oyuncu baskıdan sorumluluk alamıyor, bunu hissediyorum. İki maç kazandık mükemmel, bir maç kaybettik ve kötü olduk. Sahada başkan oynamıyor. Bir karar alırken, çalıştığınız kurum var ve onlarla konuşursunuz.

"YALVARARAK GELMEDİM"

Bir senedir neden maaş anlatıldı, neden saldırıldı bilmiyorum. Düzen mi öyle? Saldırı mı? Yanında çalışan adam bile öyle. Ben, onları güldürdüm. Bana yapsınlar ama artık başkasına yapmasınlar. Lucescu giderken kovmak isteyenler, bana gelirken yalvaranlar, 6 ay sonra suçlama başlanıyorsa düzende yanlışlık var. Bugün için söylemiyorum. Ben yalvararak değil, sevinerek milli takıma geldim.

"MUTLU DEĞİLİM, HUZURSUZUM"

Ben sevinerek geldim ama giderken bir düşünce devrimi olsun. Benden sonra gelecek kişiye de bunu yapmasınlar. İnsan hayallerine kavuşmak için yaşar. Görünen tablo iyi değil, mutlu değilim, huzursuzum.