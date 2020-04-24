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Futbol
Haber Giriş: 24.04.2020 - 18:42,Son Güncelleme:

Son Dakika | Hollanda Ligi corona virüsü sebebiyle iptal edildi!

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Son Dakika | Hollanda Ligi corona virüsü sebebiyle iptal edildi!
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Hollanda Ligi'nde sezonun iptal edilmesi, şampiyon ve küme düşmenin olmaması yönünde karar alındı.

Hollanda Futbol Federasyonu, 2019/20 sezonunu iptal etti.

2019/20 sezonunun şampiyonu olmayacak. Ayrıca, küme düşen takım da olmayacak.

Buna göre ligler ertelenmeden önce lider durumda olan Ajax, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak.

Bu kararla birlikte Hollanda Ligi 75 yıl sonra şampiyon ve küme düşme olmadan tamamlandı.

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