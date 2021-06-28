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Spor Arena
Haber Giriş: 28.06.2021 - 09:54 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Hırvatistan 3-5 İspanya / Maç sonucu

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Son Dakika: Hırvatistan 3-5 İspanya / Maç sonucu

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda Cüneyt Çakır'ın yönettiği Hırvatistan-İspanya maçının normal süresi 3-3 beraberlikle sonuçlanırken uzatmalarda 2 gol bulan İspanya, 5-3'lük skorla çeyrek finale yükseldi.

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  • Hırvatistan - İspanya maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Hırvatistan - İspanya maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Hırvatistan - İspanya maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Hırvatistan - İspanya maçından öne çıkan fotoğraflar
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Kopenhag'daki Parken Stadyumu'nda oynanan maç gol düellosuna sahne olurken Hırvatistan'ı 5-3 yenen İspanya, bir üst tura yükseldi.

Kaleci Simon'un skandal hatasında 1-0 geriye düşen İspanya, 38'de Sarabia'nın golüyle skoru 1-1 yaptı.

Maçın 57.dakikasında Azpilicueta ile 2-1 öne geçen İspanyollar, 77. dakikada Ferran Torres'in golüyle skoru 3-1'e getirdi.

Hırvatistan, 85. dakikada yaşanan karambolde Orsic'le golü bulurken 90+2'de sahneye çıkan Pasalic mücadeleyi uzatmalara götürdü.

Uzatma dakikalarının 100. dakikasında Morata ve 104. dakikasında Oyarzabal'la 2 gol bulan İspanya, Hırvatistan'ı 5-3 yenerek son 8 takım arasına kaldı.

İspanya'nın rakibi, Fransa-İsviçre maçının galibi olacak.

Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Vida, Caleta-Car, Gvardiol, Modric, Brozovic, Kovacic, Vlasic, Rebic, Petkovic.

İspanya: Simon, Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Gaya, Busquets, Koke, Pedri, Ferran Torres, Sarabia, Morata.

Son Dakika: Hırvatistan 3-5 İspanya / Maç sonucu

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