Son Dakika: Hırvatistan 3-1 İskoçya / Maç sonucu

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EURO 2020'nin ev sahiplerinden İskoçya, Glasgow kentindeki Hampden Park'ta Hırvatistan ile karşı karşıya geldi.

Hırvatistan, 17. dakikada Nikola Vlasic'in golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. İskoçya, 42. dakikada Callum McGregor'un ağları sarsmasıyla karşılaşmayı 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen Hırvatistan, 62. dakikada yıldız oyuncusu Luka Modric, 77. dakikada ise Ivan Perisic'in fileleri havalandırmasıyla 3-1 öne geçti ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla turnuvada Çekya'dan daha çok gol atarak D Grubu'nu 4 puanla ikinci sırada tamamlayan Hırvatistan, son 16 turu vizesi aldı. 1 puanda kalan İskoçya turnuvaya veda etti.

Süper Lig temsilcisi Beşiktaş'ta görev alan Domagoj Vida, Hırvatistan formasıyla 90 dakika boyunca sahada kaldı.

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