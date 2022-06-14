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Son Dakika: Hikmet Karaman'dan Lincoln Henrique açıklaması! Fenerbahçe'nin yeni transferini anlattı... Arda Güler benzetmesi...

#Lincoln Henrique#Fenerbahçe#Hikmet Karaman
Son Dakika: Hikmet Karamandan Lincoln Henrique açıklaması Fenerbahçenin yeni transferini anlattı... Arda Güler benzetmesi...

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un çok istediği Lincoln Henrique, İstanbul'a geldi. Brezilyalı yıldızın Jorge Jesus ismini duyar duymaz transfer teklifini kabul ettiği ortaya çıkmıştı. 2017 senesinde Türkiye'de de forma giyen Lincoln Henrique'yi o dönemki hocası Hikmet Karaman anlattı. Lincoln'un özelliklerini açıklayan Karaman, çok çarpıcı itiraflarda bulundu.

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Yeni sezon öncesi tranfer düğmesine basan Fenerbahçe ilk hamlesini yaptı. Brezilyalı yıldız Lincoln Henrique'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'de transfer sezonuna hızlı başladı.

İlk Türkiye macerasını 2017 yılında TFF 1. Ligi'nde yer alan Çaykur Rizespor'a imza atarak yaşayan Lincoln Henrique'yi o dönem transfer eden Hikmet Karaman anlattı.

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Sabah'a konuşan tecrübeli teknik adam, Lincoln Henrique hakkında şunları söyledi:

Gremio'dan istediğimde 'O bizim büyük yıldızımız olacak size niye verelim' demişlerdi, ben de onları, 'Ben menajer değilim, teknik direktörüm. Verin benim ellerimde gelişsin' diyerek ikna etmiştim. O zaman 17 yaşındaydı. Gelişime ve öğrenmeye açık bir oyuncuydu. Duran toplarda çok iyidir. Klasik 10 numaralardan farklıdır. Sol kenarda, sol içte hatta üçlü oynayabilir. İnce pasları mükemmeldir. Kendisiyle takipleşip, konuşuyoruz. En son bana 'Hocam çok daha güçlendim ve geliştim. Büyük bir takım olursa Türkiye'ye dönebilirim' demişti. Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Bugün Fenerbahçe için Arda Güler neyse bizim aldığımız dönemde de Lincoln oydu."

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İLK ANDAN İTİBAREN FENERBAHÇE'Yİ İSTİYORDU

Bu sezon Portekiz ekibi Santa Clara da 44 resmi maçta 7 gol atıp, 10 asist yapan Lincoln Henrique dikkatleri toplamayı başardı. Lincoln'ün de teklifin ilk sunulduğu andan itibaren Fenerbahçe'de oynamak istediği ifade edildi.

Teknik direktör Jorge Jesus'un isteğiyle Portekiz ekibi Santa Clara'dan alınan Lincoln Henrique dün eşi Adriana Müller, oğulları Henrico ve Lincoln Jr. İle birlikte İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertli kulüp bu transfer için Santa Clara'ya 3.5 milyon Euro bonservis ödeyecek ve bir sonraki satıştan yüzde 15 pay verecek.

4 YILDA 2.8 MİLYON EURO KAZANACAK

Portekiz kulübüne ayrıca altyapıdan oyuncu kiralanacak. Bu konudaki kararı Jesus verecek. 23 yaşındaki Brezilyalı 10 numara ise 4 yıl için 2.8 milyon Euro kazanacak.

Yıllık 700 bin Euro'ya oynayacak Sambacı, bugün sağlık kontrolünden geçip, imzayı attıktan sonra yarın yapılacak ilk antrenmanda da yer alacak. Genç oyuncu, "Jorge Jesus'la çalışacağım için mutluyum. Fenerbahçe'yi biliyorum ve tanıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağımın garantisini verebilirim" diye konuştu.

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#Lincoln Henrique#Fenerbahçe#Hikmet Karaman

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