Son Dakika | Hidayet Türkoğlu koronavirüse yakalandığını açıkladı!

Hidayet Türkoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

Kovid-19 testi sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Basit semptomlarla seyreden rahatsızlığım için evde tedavi ve izolasyon sürecim devam ediyor. Koronavirüse karşı maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uymanızı tavsiye ediyorum.

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