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Basketbol
Haber Giriş: 21.11.2020 - 15:34 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Hidayet Türkoğlu koronavirüse yakalandığını açıkladı!

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Son Dakika | Hidayet Türkoğlu koronavirüse yakalandığını açıkladı!
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Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Hidayet Türkoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

Kovid-19 testi sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Basit semptomlarla seyreden rahatsızlığım için evde tedavi ve izolasyon sürecim devam ediyor. Koronavirüse karşı maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uymanızı tavsiye ediyorum.

Son Dakika | Hidayet Türkoğlu koronavirüse yakalandığını açıkladı

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