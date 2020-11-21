Son Dakika | Hidayet Türkoğlu koronavirüse yakalandığını açıkladı!
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Hidayet Türkoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:
Kovid-19 testi sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Basit semptomlarla seyreden rahatsızlığım için evde tedavi ve izolasyon sürecim devam ediyor. Koronavirüse karşı maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uymanızı tavsiye ediyorum.
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