Son Dakika | Hertha Berlin'den corona virüs için karantina kararı!

Spor Arena Dış Haber | Almanya'yı da etkileyen corona virüs, son olarak Hertha Berlin'de de şok etkisi yarattı. Berlin ekibi, yaptığı açıklamada kulübü karantinayı aldıklarını belirtti.

Hertha'dan yapılan açıklamada ''Bir futbolcumuzun şikayetleri üzerine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Futbolcular, teknik heyet ve tüm çalışanları 14 günlük karantinaya aldık.'' sözleri kullanıldı.

Kulüp, corona testi pozitif çıkan futbolcunun ismini ise açıklamadı.

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