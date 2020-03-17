MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Hertha Berlin'den corona virüs için karantina kararı!
GeriFutbol Son Dakika | Hertha Berlin'den corona virüs için karantina kararı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 17.03.2020 - 13:26,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Hertha Berlin'den corona virüs için karantina kararı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Hertha Berlin'den corona virüs için karantina kararı!
Abone Olgoogle-news

Bundesliga takımlarından Hertha Berlin, takım içinde corona virüsüne yakalananlar olduğunu ve kulübü karantinaya aldıklarını açıkladı.

Spor Arena Dış Haber | Almanya'yı da etkileyen corona virüs, son olarak Hertha Berlin'de de şok etkisi yarattı. Berlin ekibi, yaptığı açıklamada kulübü karantinayı aldıklarını belirtti.

Hertha'dan yapılan açıklamada ''Bir futbolcumuzun şikayetleri üzerine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Futbolcular, teknik heyet ve tüm çalışanları 14 günlük karantinaya aldık.'' sözleri kullanıldı.

Kulüp, corona testi pozitif çıkan futbolcunun ismini ise açıklamadı.

Douglas Costa'dan Hertha Berlin'e enfes gol! İzleyelim...

Son Dakika | Hertha Berlinden corona virüs için karantina kararı

İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle