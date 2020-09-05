Son Dakika | Herkes Eran Zahavi'yi konuştu! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Eran Zahavi, İsrail'in 1-1 berabere kaldığı İskoçya maçında 73. dakikada ceza sahası içinden şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımına beraberlik golünü getiren isim oldu.

İsrail basını, Eran Zahavi'ye övgüler yağdırırken, "Muhteşem bir gol vuruşu ve harika gol. Zahavi kalitesini göstererek takımını oyunda tutmayı başardı." ifadelerini kullandı.

İsrail Teknik Direktörü Ruttensteiner maç sonu yaptığı açıklamada Zahavi'ye övgüler yağdırdı ve "Zahavi muhteşem bir gol attı. Gerçekten harika bir oyuncu. Zahavi ve onun gibi çok kaliteli futbolculara sahip olduğumuz için mutluyum. Bugün İskoçya karşısında özellikle ikinci yarıda topa daha hakimdik" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe taraftarı da çok beğendi

İskoçya - İsrail maçını takip eden Fenerbahçe taraftarı da sosyal medyadan Zahavi ile ilgili çok sayıda olumlu yorum yaptı.

Eran Zahavi, Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Eran Zahavi, Guangzhou ile olan kontratını feshetti. İsrail basını, Zahavi'nin Fenerbahçe'ye transferinin %90 gerçekleştiğini ve artık tamamiyle eşi Shai'nin Türkiye'de yaşama konusundaki onayına kaldığını yazdı. Ancak bu pürüzün de kısa üçerisinde giderileceği kaydedildi.

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