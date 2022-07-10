Son Dakika: Heny Onyekuru resmen Adana Demirspor'da! Transfer açıklaması...

Süper Lig'de daha önce Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru, Adana Demirspor'a transfer oldu.
Adana ekibi, Nijeryalı yıldızı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
İşte Adana Demirspor'un açıklaması;
Kulübümüz, Henry Onyekuru ile satınalma opsiyonlu olarak 1 yıllık kiralık sözleşmesi imzalamıştır.
İSTANBUL'A GELMİŞTİ
Yıldız oyuncu, geçtiğimiz gün transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a gelmişti.
Galatasaray'da 71 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 22 gol atarken geçen sezon Olympiakos'ta 27 karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Adana Demirspor'dan Onyekuru'ya hoş geldin videosu— Spor Arena (@sporarena) July 10, 2022
✍️ Satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralıkpic.twitter.com/89NVG2gvGa