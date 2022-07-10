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Son Dakika: Heny Onyekuru resmen Adana Demirspor'da! Transfer açıklaması...

#Transfer#Adana Demirspor#Heny Onyekuru
Son Dakika: Heny Onyekuru resmen Adana Demirsporda Transfer açıklaması...

Adana Demirspor, Henry Onyekuru’yu sezon sonuna kadar kiraladı.

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Süper Lig'de daha önce Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru, Adana Demirspor'a transfer oldu.

Adana ekibi, Nijeryalı yıldızı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

İşte Adana Demirspor'un açıklaması;

Kulübümüz, Henry Onyekuru ile satınalma opsiyonlu olarak 1 yıllık kiralık sözleşmesi imzalamıştır.

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İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Yıldız oyuncu, geçtiğimiz gün transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a gelmişti.

Galatasaray'da 71 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 22 gol atarken geçen sezon Olympiakos'ta 27 karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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#Transfer#Adana Demirspor#Heny Onyekuru

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