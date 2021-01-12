Son Dakika | Henry Onyekuru üçüncü kez Galatasaray'da | Transfer Haberleri

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in ara transferde istediği futbolcuların isimlerini açıklaması, 6-0’lık Gençlerbirliği galibiyetinin bile önüne geçerken tecrübeli çalıştırıcı, Medipol Başakşehir’den İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Monaco’dan Henry Onyekuru ve Mısırlı santrfor Mostafa Mohamed’i istediğini söylemiş, yönetime de “Bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum” mesajını göndermişti.

ONYEKURU ÜÇÜNCÜ KEZ GALATASARAY'DA

Sarı kırmızılı takımda Fatih Terim’in uzun süredir kadroda görmek istediği Henry Onyekuru’nun transferi bir tek imzaya kaldı. Yaklaşık bir aydır transferi için çaba harcanan Nijeryalı kanat oyuncusu ile her konuda anlaşma sağlandı. Satın alma opsiyonu ile 6 aylığına kiralanacak. Onyekuru'yu Monaco, Ağustos 2019’da 13.5 milyon euroya satın almıştı ancak kan uyuşmazlığı yaşanınca oyuncu tekrar gözden düştü. Onyekuru “Ben Galatasaray’da oynamak istiyorum” diye ısrar edince de satın alma opsiyonlu olarak kiralanması kabul edildi.

2024 yılına kadar devam eden 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu; bu sezon Fransız ekibi ile 4 maça çıktı ve 1 asist kaydetti.









İRFAN CAN KAHVECİ VE VİSCA'NIN MALİYETLERİ ATEŞ PAHASI

Terim’in, “Onun da bizi istediğini biliyoruz” dediği İrfan Can Kahveci ile Edin Visca’nın maliyetleri ise tam anlamıyla ateş pahası. Başakşehir Kulübü, iki oyuncu için Galatasaray’dan 23 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Gençlerbirliği maçı öncesi görüşme yapılan turuncu lacivertli yöneticiler, İrfan Can’a Premier Lig’den iki takımın talip olduğunu ve onlardan 13-14 milyon euro istendiğini bildirdi.

FERDİ KADIOĞLU TEKLİF EDİLMİŞ

Başakşehirliler Visca için de şu bilgiyi paylaştı: “Geçen yıl Fenerbahçe, 7 milyon euro artı Ferdi Kadıoğlu’nu teklif etti, reddettik. Visca’nın bonservisi 10 milyon euro.”