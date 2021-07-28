Son Dakika: Henry Onyekuru transferinde ters köşe! Yeni takımı belli oluyor... Fenerbahçe derken...

Galatasaray'ın sevilen isimlerinden olan Henry Onyekuru, geçtiğimiz sezonun devre arasında satın alma opsiyonuyla birlikte yeniden kiralanmıştı. Ancak Galatasaray'da geçirdiği son yarım sezonunda beklenen performansı gösteremeyen Onyekuru'nun opsiyonu kullanılmadı.

Sabah'ın haberine göre; gelecek sezon yabancı sınırının uygulanacak olmasının da etkisiyle bu transferi askıya alan Galatasaray, Henry Onyekuru'nun yerine Kerem Aktürkoğlu'na o bölgede şans vermeyi planlıyor.

Monaco'nun kadroda düşünmediği Nijeryalı kanat oyuncusu için Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos'un ciddi ilgisi bulunuyor. Fransız basınında yer alan haberlerde, Monaco ile görüşmelerini sürdüren Olympiakos ilk teklifini iletti.

Fransız ekibiyle pazarlıklara başlayan Olympiakos, ilk olarak 5 milyon Euro teklifte bulundu. Olympiakos'un bu teklifini değerlendirmeye alan Monaco'nun yakın zamanda karar vermesi bekleniyor.

İki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğünü belirten Fransız basını, Onyekuru'nun büyük ihtimalle Olympiakos forması giyeceğini yazdı.