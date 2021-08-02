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GeriFutbol Son Dakika: Henry Onyekuru transferi resmen açıklandı.
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Futbol
Haber Giriş: 02.08.2021 - 11:43 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Henry Onyekuru transferi resmen açıklandı.

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Son Dakika: Henry Onyekuru transferi resmen açıklandı.

Yunan Ligi takımlarından Olympiakos, Galatasaray'dan ayrılan Henry Onyekuru'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Olympiakos, Galatasaray'dan ayrılan Henry Onyekuru'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Açıklamada oyuncunun 2025 yılına dek Olympiakos forması giyeceği vurgulandı.

Onykuru geçtiğimiz gün Atina havalimanında kısa bir açıklama yaparak; "Burada olmaktan mutluyum. Şampiyonluk hedeflerimizde takıma yardımcı olmak istiyorum." sözlerini kullanmıştı.

Galatasaray, sözleşmedeki opsiyonu kullanmayınca kendisine takım arayan Onyekuru, Türkiye'den Komşu'nun yolunu tutan oyuncular kervanına katıldı.

Son Dakika: Henry Onyekuru transferi resmen açıklandı.

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