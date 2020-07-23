Son Dakika | Henry Onyekuru: Monaco'ya gittiğimde evime dönmüş gibi hissettim

Galatasaray ile kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Monaco'ya geri dönen Henry Onyekuru, kariyerine ve geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Premier Lig'de oynama arzusunu kaybetmediğini ifade eden yetenekli futbolcu, ayrıca Monaco'ya döndüğünde kendini evine dönmüş gibi hissettiğini söyledi.

Henry Onyekuru'nun BBC'ye yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Monaco'ya gittiğimde evime dönmüş gibi hissettim. Premier Lig'e geri dönmek için hâlâ çabaladığımı söyleyebilirim. En kısa zamanda yeniden İngiltere'de forma giymeyi umuyorum. Belki Everton değil, başka bir kulüp olur ama kesinlikle Premier Lig'de oynayacağım. Monaco'da bir ya iki güzel sezon geçirmeyi umuyorum. Ondan sonra da gelecek, benim için daha parlak olacaktır." diyen yıldız isim, "Burası transfer edilen oyuncularla nasıl çalışılması gerektiğini bilen bir camia. Bunu anlamak için Anthony Martial'a bakmanız yeterli."

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