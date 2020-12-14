Son Dakika | Henry Onyekuru için olay sözler! 'Burada oynamayacak'

Henry Onyekuru için Monaco kapıları kapandı! Monaco'nun teknik direktörü Niko Kovac, Galatasaray'ın tekrar kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu hakkında konuştu.

Own Goal Nigeria'nın haberine göre Niko Kovac, Onyekuru'nun üstünü çizdi ve ''Ben bu takımda görev yaptığım sürece, Onyekuru Monaco'da forma giyemeyecek.'' sözlerini kullandı.

ONYEKURU'YA KARARINI AÇIKLADI

Hırvat teknik direktörün Onyekuru ile de görüştüğü ve bu kararı kendisine de ilettiği belirtildi.

Bu sezon ligde sadece 4 maçta 139 dakika süre alan ve son haftalarda kadroya bile giremeyen Onyekuru için böylece Monaco serüveni sona ermiş oldu.

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