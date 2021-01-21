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GeriFutbol Son Dakika | Henry Onyekuru, Galatasaray'a transferi için İstanbul'a geliyor!
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Futbol
Haber Giriş: 21.01.2021 - 18:16 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Henry Onyekuru, Galatasaray'a transferi için İstanbul'a geliyor!

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Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Heny Onyekuru'nun bu gece İstanbul'a geleceği belirtildi.

Galatasaray, Henry Onyekuru transferinde mutlu sona ulaştı.

DHA'nın haberine göre; Nijeryalı futbolcu, Henry Onyekuru bu gece saat 00:05'te İstanbul'da olacak.

Sarı-kırmızılı kulüp, Monaco ile 250 bin Euro kiralama bedeli karşılığı anlaşma sağladı.

Daha önce zorunlu satın alma opsiyonu çerçevesinde yapılan görüşmeler sonrası zorunlu satın alma opsiyonu ortadan kalktı.

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