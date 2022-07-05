Son dakika: Hem Sevilla hem Zenit, Galatasaraylı Marcao için İstanbul'a geliyor! Transferde hedef 15 milyon Euro

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Galatasaray’da kariyerine Avrupa’da devam etmeyi planlayan ve kendisine gelen teklifleri değerlendirmek isteyen Marcao için İstanbul’da transfer zirvesi gerçekleşecek. Kulüple 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan Brezilyalı futbolcuya talip olan Sevilla ile Zenit Kulübü, sarı kırmızılılarla ile masaya oturmak için bu hafta İstanbul’a geliyor. İspanyol ekibinin temsilcileri bugün İstanbul’da olacak ve kulüpler arasında bonservis pazarlığı resmen başlayacak. Yine tecrübeli stoperi uzun zamandır yakından takip eden Zenit ise hafta içinde gelip Marcao için Galatasaray ile görüşecek.

SEVİLLA KULÜBÜ YÜZDE 50 ARTIŞ YAPMALI

Sevilla Kulübü, İstanbul’a gelmeden önce Galatasaray’a son olarak toplam 10 milyon Euro’luk bir öneri sundu. La Liga ekibi 8.5 milyon Euro bonservis ve 1.5 milyon Euro da bonus içeren resmi teklif verdi.

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Ancak Galatasaray bu rakamı kabul etmedi. Sarı kırmızılılar bugün İstanbul’da gerçekleşecek olan Marcao zirvesinde Sevilla’dan bonuslarla birlikte rakamı 15 milyon Euro seviyesine çıkarmasını talep edecek. İspanyolların bugün sunacağı teklif ve öneri transferde önemli rol oynayacak. Sevilla eğer 15 milyon Euro bandına çıkmaz ise Galatasaray bu kez İstanbul’da Zenit Kulübü ile masaya oturacak.

İSTENEN RAKAMI VEREN İŞİ BİTİRECEK

Rus ekibi Zenit ise Brezilyalı stoper için Galatasaray’a direkt 12 milyon Euro’luk teklif sunmuştu. Sarı kırmızılılar, Zenit’in teklifini artırması halinde Rus kulübünün Marcao ile anlaşmasını bekleyip istediği rakamı elde etmeye çalışacak. Ancak şu an kesin olan; Galatasaray, Marcao’yu en yüksek rakama çıkan ekibe satacak. Sarı kırmızılılar, kalmak istemeyen oyuncusu ile maksimum gelir elde ederek vedalaşmakta kararlı. Marcao’nun gönlü Sevilla’da olsa da kulüp hedef rakam olarak belirlediği 15 milyon Euro’yu ödeyecek takımla el sıkışmak istiyor.

MONCHİ TRANSFERİ DOĞRULADI

Sevilla Sportif Direktörü Monchi, ilgilendiklerini doğruladığı Marcao ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı: “Marcao, listemizde olan stoperlerden biri. Ancak, şu anda transfer için düşündüğümüz tek stoper o değil. Farklı filtrelerimizden başarıyla geçti. Sadece agresif bir stoper değil, aynı zamanda sol ayaklı. Pasör özellikleri var. Belirlediğimiz profile tam olarak uyan bir stoper.”

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GALATASARAY AVUSTURYA’DA 4 ÖZEL MAÇ YAPACAK

Avusturya’da kamp yapacak Galatasaray’ın hazırlık maçlarının programı belli oldu. Aslan 7 Temmuz’da Graz’a gidip 19 Temmuz’da kadar burada çalışacak. 4 maç yapacak G.Saray’ın programı şöyle: 9 Temmuz: Strum Graz, 13 Temmuz: Mol Fehervar, 16 Temmuz: Sigma Olomouc 19 Temmuz: Pardubice.

RiERA iMZALADI

G.Saray’da Torrent teknik direktörken yardımcı antrenörlük yapan Albert Riera teknik direktör oldu. Riera, resmen anlaştığı Sloven ekibi Olimpija Ljubljana’nın yeni hocası oldu.

KAZIMCAN iLK iDMANINA ÇIKTI

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da yeni transfer Kazımcan Karataş da dün takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Kazımcan’ın yanı sıra milli takımlardan dönen futbolcular da yeni sezon çalışmalarının startını resmen verdi.

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