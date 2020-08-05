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GeriFutbol Son Dakika | Hellas Verona, Mert Çetin'in transferini açıkladı
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 05.08.2020 - 11:12,Son Güncelleme:

Son Dakika | Hellas Verona, Mert Çetin'in transferini açıkladı

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Son Dakika | Hellas Verona, Mert Çetin'in transferini açıkladı
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İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona FC, milli futbolcu Mert Çetin'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Mert Çetin'le Galatasaray ve Fenerbahçe de yakından ilgileniyordu.

Sezon başında Gençlerbirliği'nden AS Roma'ya transfer olan ve başkent ekibinde yeteri kadar süre bulamayan 23 yaşındaki stoper, Hellas Verona'nın yolunu tuttu.

İtalyan ekibinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mert Çetin'in sağlık kontrollerinden geçtiği duyuruldu.

Son Dakika | Hellas Verona, Mert Çetinin transferini açıkladı

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