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Haber Giriş: 29.10.2020 - 16:48 | Son Güncelleme:

Son dakika | Hekimoğlu Trabzon'da flaş ayrılık! Mustafa Alper Avcı...

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Son dakika | Hekimoğlu Trabzon'da flaş ayrılık! Mustafa Alper Avcı...
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Kaptanlığını Batuhan Karadeniz'in yaptığı Hekimoğlu Trabzon FK, Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile yolları ayırdı.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden, kaptanlığını Batuhan Karadeniz'in yaptığı Hekimoğlu Trabzon, Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile yolları ayırdı.

Mavi-kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Kulübümüz, geçtiğimiz sezon göreve gelen ve takımımıza geçen sezon Play-Off heyecanı yaşatan Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ve ekibi ile bugün karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı’ya, bugüne kadarki hizmetleri ve emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

 

Son dakika | Hekimoğlu Trabzonda flaş ayrılık Mustafa Alper Avcı...

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