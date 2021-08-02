Son Dakika: Hazırlık maçlarının yıldızı Miha Zajc için gemileri yaktılar! Fenerbahçe, transfer...

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Sampdoria, Fenerbahçe'nin Sloven oyuncusu Miha Zajc'ı transfer listesine aldı.

Sampnews24 sitesinde yer alan habere göre; İtalyan ekibi, sarı-lacivertli takım ile hazırlık maçlarında başarılı bir performans ortaya koyan Miha Zajc'ı transfer listesine dahil etti.

Haberde, özellikle teknik direktör Roberto D'Aversa'nın 27 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda görmeyi çok istediği belirtildi.

Sampdoria'nın dışında geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Genoa kulübü de, Miha Zajc'ı kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.



Öte yandan Zajc, Fenerbahçe'nin oynadığı son 3 hazırlık maçında 2 gol ve 1 asistlik performans sergilerken sahada kaldığı süre içerisinde ise en dikkat çeken oyuncu haline geldi. Başarılı oyuncu, gösterdiği performansla yeni teknik direktör Vitor Pereira'nın da gözüne girdi.

"Fenerbahçe için en iyisini yapmak istiyorum"



Alman ekibi Greuther Fürth'ü yendikleri maçta 1 gol atan Zajc, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Zajc, "Sıkı şekilde çalışıyorum. İyi idmanlar yapıyoruz ve ben de sahaya odaklandım. Fenerbahçe için en iyisini yapmak istiyorum. Farklı bir sistem ve üzerinde çalışıyoruz. Kendi pozisyonumdan dolayı mutluyum, bu bölgede oynamayı seviyorum. Takım olarak iyi çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sözleşmesi devam ediyor



Merkez orta saha oyuncusunun sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi ise 30 Haziran 2023 yılına kadar devam ediyor. Fenerbahçe ile şu ana kadar 27 resmi maça çıkan Sloven oyuncu, 4 gol ve 1 asist kaydetti.

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