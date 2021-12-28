Son Dakika: "Hayalim" demişti ancak işler iyi gitmiyor! Ozan Tufan Premier Lig'de skor üretmeyi unuttu...

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Spor Arena Detay - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford forması giyen Ozan Tufan, Fenerbahçe defterini geçici olarak kapatarak başladığı Ada macerasında şimdiye dek aradığını bulamadı.

Sezon başında satın alma opsiyonuyla birlikte 1 milyon Euro karşılığında Watford'da kiralanan yetenekli orta saha, Premier Lig temsilcisinde şimdiye dek yalnızca 273 dakika süre alabildi.

GOL YA DA ASİST ÜRETEMEDİ

Ozan Tufan, görev aldığı 6 maçta sahada kaldığı bu 273 dakika boyunca takımına gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Premier Lig'de şimdiye dek yalnızca 3 müsabakada ilk 11'de forma şansı bulan Ozan Tufan ayrıca 6 lig maçında ise kadroda olmasına rağmen yedek kulübesinden kurtulamadı.

SON MAÇINDA 1 DAKİKA SAHADA KALDI

Ligde son olarak Brentford karşısında forma şansı bulan Ozan Tufan, 90+1. dakikada Emmanuel Dennis'in yerine oyuna dahil oldu ve yalnızca 1 dakika sahada kalabildi.

İLK 11'DE BAŞLAYINCA

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26 yaşındaki orta saha ayrıca bu sezon forma giydiği 6 lig maçının 3 tanesinde ilk 11'de sahaya çıktı ancak ilk 11'de başladığı hiçbir maçta 90 dakika görev yapamadı.

GEÇEN SEZON 6 GOL VE 10 ASİST ÜRETTİ

Ozan Tufan, Fenerbahçe forması giydiği sezon sezon olan 2020-21 sezonunda sarı lacivertli takıma 6 gol ve 10 asistlik etkileyici bir katkı sağlamıştı.

WATFORD LİGDE NE YAPIYOR?

Premier Lig'de 16 hafta itibariyle 13 puan toplayan Watford, 17. sırada yer alıyor. İngiliz ekibi, ligde 4 maçtır rakiplerine mağlup oluyor.

Bu sezon yalnızca 4 kez galip gelen Watford, 1 kez berabere kalırken, 11 kez ise sahadan boynu bükük ayrıldı.

"TOP TACA ÇIKSIN DİYE DUA EDİYORUM"

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’nin sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Watford’a kiraladığı Ozan Tufan, geçtiğimiz günlerde S Sport'a yaptığı açıklamalarda, Ada futboluna dair çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

"Premier Lig’e geldiğim günden beri top taca çıksın diye bazen dua ediyorum nefes almak adına. Saliselik taç atışları var. Pozisyon alalım, dinlenelim, nefes alalım yok. Türkiye Ligi’nde Futbol biraz duruyor sahada. Yere yatan futbolcular, zaman geçirmeler... Birkaç haftadan sonra ben de alıştım. Premier Lig’de bazı karşılaşmalarda oyun durunca benim de garibime gidiyor. ‘Neden duruyor bu futbol?’ diyorum. Türkiye Süper Ligi’ni izliyorum, beğenmemeye başlıyorum. Gözümüz alıştı Premier Lig’in futboluna."

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2015 YILINDA HEDEFİM PREMIER LİG DEMİŞTİ

Milli futbolcu Ozan Tufan, 2015 yılında Bursaspor forması giydiği dönemde verdiği röportajda hayalinin Premier Lig olduğunu söylemişti.

"En beğendiğim lig, İngiltere Premier Ligi. Hedefim, çocukluğumdan beri atmosferini ve futbolunu çok beğendiğim İngiltere Premier Ligi'nde oynamak. Ligde en alt sıralarda yer alan takım ile şampiyonluğa oynayan takım arasındaki maçların bile sonuçları kestirilemiyor. O ligde oynamak isterim" diye konuştu.