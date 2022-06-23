Son dakika: Havuzda korku dolu anlar! ABD'li yüzücü Anita Alvarez ölümden döndü...

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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda izleyenleri şoke eden bir olay yaşandı.

Amerika Birleşik Devletleri adına yarışan sporcu Anita Alvarez, havuzda egzersiz yaptığı sırada baygınlık geçirdi. Suyun içinde baygınlık geçiren ve bilncini kaybeden Alvarez havuzun dibine doğru battı ve boğularak hayatını kaybetme tehlikesi yaşadı.

ANTRENÖRÜ HEMEN HAVUZA ATLAYIP HAYATINI KURTARDI

Hareketsiz şekilde havuzun dibine inen Alvarez'in bayıldığını fark eden antrenörü Andrea Fuentes hemen havuza atlayarak sporcusunu kurtarmaya çalıştı. Fuantes, havuzun dibine doğru hareketsiz şekilde giden 25 yaşındaki yüzücüyü tutarak su yüzeyine çıkardı.

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Hemen havuzun kenarına alınan Alvarez, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülmek üzere ambulansa alındı.

TAKIM ARKADAŞLARI VE İZLEYENLER GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

2016 ve 2019 yıllarında ABD'nin en iyi senkronize yüzme sporcusu seçilen Anita Alvarez'in yaşadığı tehlikeyi havuz dışındaki takım arkadaşları ve tribündeki seyirciler gözyaşları içerisinde izledi.

ANTRENÖR ANDREA FUENTES'TEN AÇIKLAMA

Anita Alvarez'in hayatını kurtaran antrenörü Andrea Fuentes, olayın ardından Marca'ya sporcusunun durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Alvarez'in durumunun iyi olduğunu müjdeleyen Fuentes; "Her şey dakikalar içerisinde oldu ama bana saatler gibi geldi. Havuzda bir terslik olduğunu anladım ve cankurtaranlara bağırdım ama beni anlamadılar. Ben de suya dalarak elimden geleni yaptım. Akciğerlerine su kaçmış. Suyun altında yanına gittiğimde nefes almıyordu, nabzı ise çok yüksekti. Hemen su yüzeyine taşımaya çalıştım. Daha sonra ilk yardım uygulandı. 2 dakika kadar nefes alamadığını düşünüyoruz ama müdahalenin ardından nefes almaya başladıktan sonra her şey normale döndü." dedi.

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DAHA ÖNCE DE AYNI ŞEYİ YAŞAMIŞTI

25 yaşındaki yüzücü Anita Alvarez, geçen yıl milli takım eleme testlerinde de benzer bir olay yaşamış ve yine havuzda baygınlık geçirmişti.

Antrenörü Fuentes'e göre günü dinlenerek ve bir dizi teste tabi tutularak geçirecek olan Alvarez, takım finallerine katılacak.