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Son Dakika: Hatayspor'un yeni teknik direktörü Serkan Özbalta oldu!

#Hatayspor#Serkan Özbalta#Ömer Erdoğan
Son Dakika: Hataysporun yeni teknik direktörü Serkan Özbalta oldu

Hatayspor, teknik direktörlük görevi için Serkan Özbalta ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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Hatayspor, Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Serkan Özbalta'yı getirdi.

43 yaşındaki teknik adamla iki yıllık sözleşme yapıldığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Serkan Özbalta ile iki yıllık anlaşma sağladı. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, atılan imzaların nice başarılara vesile olmasını temenni ediyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" denildi. 

Düzenlenen imza törenine Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, kulüp başkanı Nihat Tazearslan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı

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#Hatayspor#Serkan Özbalta#Ömer Erdoğan

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