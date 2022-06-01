Son Dakika: Hatayspor'un yeni teknik direktörü Serkan Özbalta oldu!

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Hatayspor, Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Serkan Özbalta'yı getirdi.

43 yaşındaki teknik adamla iki yıllık sözleşme yapıldığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Serkan Özbalta ile iki yıllık anlaşma sağladı. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, atılan imzaların nice başarılara vesile olmasını temenni ediyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" denildi.



Düzenlenen imza törenine Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, kulüp başkanı Nihat Tazearslan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı