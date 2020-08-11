Son Dakika | Hatayspor'un yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan oldu!

Hatayspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, teknik direktör Ömer ERDOĞAN ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Erzurum’da kamp yaptığımız otelde düzenlenen imza törenine Futbol Şube Sorumlumuz Ender YARDIMCI ve Sportif Direktörümüz Fatih KAVLAK katıldı. Ailemize, hocamıza ve ekibine hayırlı olsun

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