Son Dakika | Hatayspor'un yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan oldu!
Hatayspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Hatayspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Kulübümüz, teknik direktör Ömer ERDOĞAN ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Erzurum’da kamp yaptığımız otelde düzenlenen imza törenine Futbol Şube Sorumlumuz Ender YARDIMCI ve Sportif Direktörümüz Fatih KAVLAK katıldı. Ailemize, hocamıza ve ekibine hayırlı olsun
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