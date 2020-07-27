Son Dakika | Hatayspor'un yeni teknik direktörü belli oldu!

beIN SPORTS'un haberine göre Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, teknik direktörlük görevi için Ömer Erdoğan ile prensip anlaşmasına vardı. Önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerin ardından kararın resmen açıklanması bekleniyor.

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