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Haber Giriş: 27.07.2020 - 15:15,Son Güncelleme:

Son Dakika | Hatayspor'un yeni teknik direktörü belli oldu!

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Son Dakika | Hatayspor'un yeni teknik direktörü belli oldu!
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Süper Lig'e yükselmesinin ardından teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Hatayspor, Ömer Erdoğan ile prensip anlaşmasına vardı.

beIN SPORTS'un haberine göre Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, teknik direktörlük görevi için Ömer Erdoğan ile prensip anlaşmasına vardı. Önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerin ardından kararın resmen açıklanması bekleniyor.

Son Dakika | Hataysporun yeni teknik direktörü belli oldu

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