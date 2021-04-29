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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.04.2021 - 18:50 | Son Güncelleme:

Son dakika: Hatayspor'dan Sergen Yalçın'a tepki!

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Süper Lig'de Hatayspor ile oynayacakları maçın planlanandan bir gün sonraya alınmasıyla ilgili tekliflerinin bordo-beyazlı kulüp tarafından olumsuz yanıtlanmasına ilişkin yaptığı açıklamaya, Hatayspor yönetiminden tepki geldi.

Hatayspor Kulübü Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, AA muhabirine, 1 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacakları maçın bir sonraki güne ertelenmesi için siyah-beyazlı yöneticilerin kendilerini aradığını, durumun teknik heyet ve yöneticilerle görüşüldüğünü belirtti.

Sergen Yalçın: Hatay hocasına bakıyorum, göreceğiz cumartesi ne olacağını
Sergen Yalçın: 'Hatay hocasına bakıyorum, göreceğiz cumartesi ne olacağını'

Maç için önceden yapılan planlamalar ve federasyon kararı dolayısıyla teklifi kabul etmediklerini aktaran Vardı, "Bizimle alakalı bir şey değil. Federasyonun önceden almış olduğu karar. Takımımız uçak ve otel rezervasyonlarını yaptırmış, çarşamba günü oyuncularımıza hocamız dinlenmek için izin vermiş ve hedefine kilitlenmiştir. Sonradan bu teklif gelince bunu kabul etme şansımız yok. Çünkü her türlü hazırlığı yapmışız. Bizden kaynaklanan bir şey değil." diye konuştu.

Vardı, cumartesi günü sahaya çıkarak 3 puan almak için ellerinden gelen mücadeleyi göstereceklerini ifade etti.

"SERGEN YALÇIN'I MUTLU ETME MİSYONUMUZ YOK"

Federasyonun Beşiktaş ile yapacakları maçı ertelemesi halinde karara uyacaklarını dile getiren Vardı, şunları kaydetti:

"Hatayspor'un Sergen hocayı mutlu etme misyonu ve vizyonu yok. Çıkarız yeniliriz, yeneriz. Beşiktaş camiasını çok seviyoruz. Taraftarlarını da çok seviyoruz. Düşüncemiz ligde ilk 5'e girmek. Bundan daha doğal bir şey olabilir mi? Federasyon yarın iptal eder biz de ona uyarız. Bütün takımlar zor şartlarda futbol oynuyor. Hele Anadolu kulüplerinin daha da zor şartları var. Dolayısıyla biz Sergen hocanın açıklamasını, erken şampiyonluk havasına girmesine veriyoruz."

Son dakika: Hatayspordan Sergen Yalçına tepki

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