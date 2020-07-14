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Haber Giriş: 14.07.2020 - 21:21,Son Güncelleme:

Son dakika! Hatayspor'dan Selçuk İnan için transfer itirafı!

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Son dakika! Hatayspor'dan Selçuk İnan için transfer itirafı!
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Süper Lig'in yeni takımı Hatayaspor'da Başkan Nihat Tazearslan, Galatasaray'dan Selçuk İnan için transfer girişimlerinde bulunduklarını açıkladı.

1. Lig'de şampiyon olan ve seneye Süper Lig'de mücadele edecek olan Hatayaspor, Galatasaray'dan Selçuk İnan'ı transfer etmek için görüştüklerini açıkladı.

TRT Spor canlı yayınına bağlanan Nihat Tazearslan: ''Selçuk İnan ile görüşme oldu ama herhalde Galatasaray'da devam edecek. Memleketimizin çocuğu Selçuk. İstedik, gelmeyi isteyip istemediğini sorduk. Başarılarının devamını diliyorum.'' sözlerini kullandı.

35 yaşındaki Selçuk İnan'ın Galatasaray ile sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek...

Son dakika Hatayspordan Selçuk İnan için transfer itirafı

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